ARTelier brengt Rodese kunstenaars samen in Boesdaalhoeve: "We doen het echt uit passie"

De komende dagen is de Grote Schuur van GC de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode gevuld met zestig werken van ARTelier, een gezelschap lokale schilders en kunstenaars.

Elke twee jaar stellen de mensen van de lokale kunstenaarsvereniging Artelier hun werken tentoon. Zestig werken zijn te bezichtigen in de Grote Schuur. "Daar zijn we allemaal heel tevreden mee, dat we verschillende stijlen hebben en aan het publiek iets anders kunnen laten zien, elke keer iets anders", zegt voorzitter van ARTelier Gerrit Moerenhout. "We doen het echt uit passie."

Het gezelschap komt wekelijks samen. Dat levert een bijzondere dynamiek op. "We zijn nogal kritisch tegenover elkaar", vertelt Moerenhout. "De ene helpt de andere, moet ik zeggen. Maar we komen er altijd tot een positief besluit."

De werken van ARTelier zijn nog het ganse weekend te zien. Meer info vind je hier.

