Auteurs Johan Daelman en Bob Wellens brengen boek over 'vergeten burgeroorlog' uit

De auteurs probeerden feiten te scheiden van fictie, door getuigenissen en allerhande verhalen te toetsen aan officiële documenten van de rijkswacht, het parket en aan artikelen in tijdschriften en kranten van toen.

Het boek ‘Terreur op het thuisfront’ is uitgegeven bij Brave New Books en te verkrijgen bij de heemkundige kring Lenniks Archief en in taverne In de Groene Poort in Gooik. Daar stellen de auteurs het vanavond om 19u30 ook voor. De toegang is gratis.