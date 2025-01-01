Beeldhouwer Michel Janssens viert 70ste verjaardag met boek en expo

De expo en het boek kregen beide als titel In Corpore. Janssens stelt er een dertigtal sculpturen die hij de voorbije drie jaar maakte tentoon. Eén beeld staat centraal: 'De ontvoering van Europa', een werk over de Griekse oppergod die zichzelf in een stier verandert en de jonge vrouw Europa ontvoert. En Janssens neemt ook een reeks beelden rond het thema restauratie mee naar Ninove. Met het restaureren van zijn koperen lichamen, slaat hij een nieuwe weg in. "Vroeger draaide mijn werk eerder rond het uiteenrafelen van het menselijk lichaam, maar mijn 70ste verjaardag is een mooie aanleiding om te werken rond restaureren," aldus Michel Janssens. "Waar ik vroeger gaten behield in mijn werk, worden die gaten nu opnieuw opgevuld en worden er door kleine kleine stukken toe te voegen, bijna restauratie werken uitgevoerd op de lichamen, op de corpus die eigenlijk de basis van het beeld vormt."

Boek

"Grote kunstenaars beginnen altijd opnieuw. Ze evolueren, verbeteren en corrigeren de hele tijd. Dat is wat Michel al 50 jaar doet," vult zijn goed vriend en buurman Rik Van Cauwelaert aan. De twee kennen elkaar al van kleinsaf aan. "Als kind kwam ik bij zijn grootvader over de vloer. Hij besloeg de hoeven van Brabantse Trekpaarden en wij werden altijd wakker met de heerlijke klank van dat aambeeld," aldus Van Cauwelaert.

"Rik heeft mijn werk ook zien evolueren," weet kunstenaar Janssens. "Hij weet heel goed waar ik mee bezig ben en komt heel regelmatig het atelier bezoeken. Hij ziet waar ik mee bezig ben, voelt het ook aan en we spreken er ook heel veel over en zo ontstaat er inderdaad een boeiende osmose." En die gesprekken en hun vriendschap culmineren ook in het boek In Corpore dat vrijdagavond bij het openen van de tentoonstelling wordt voorgesteld.