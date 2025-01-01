Nieuwe speeltuigen aan Koetshuis in Roosdaal: "Passen perfect in groen kader"

De weide aan Gemeenschaps Centrum het Koetshuis is twee nieuwe speeltuigen rijker. Zo wil Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal de plek aantrekkelijker maken voor jonge gezinnen.

De weide aan Gemeenschapscentrum Koetshuis is namelijk twee nieuwe speeltuigen rijker. "Spelende kinderen krijgen voortaan meer ruimte om zich uit te leven", zegt Johan Van Lierde van het AGB Roosdaal. "Zo kunnen kinderen zich op een speelse en veilige manier uitleven, terwijl ouders en begeleiders kunnen genieten van de groene omgeving."

"Deze speeltuigen zijn een fijn extraatje voor jonge gezinnen", zegt Van Lierde . "Bovendien passen de nieuwe speeltuigen perfect in het groene kader van het Koetshuis.”

Het AGB nodigt iedereen uit om de speeltuigen te testen.

