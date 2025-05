Dat er in zo'n relatief kleine gemeente een beiaard in de kerktoren hangt is uniek. Daarom geven de Meisenaars ieder jaar hun beiaard de hoofdrol tijdens een volksfeest voor de kerk. "Dit jaar is het thema van Beiaardfeesten Azië", zegt Miranda Van Lint van het Beiaardcomité. "Vandaar de naam Mââzia Festival."

Vanaf tien uur 's ochtends kan je rondkuieren op de rommel- en antiekmarkt. Om 13.00 uur beklimt beiaardier Eddy Mariën de kerktoren om de spil van deze feesten te bespelen. Op de pupiter zal een uur aan muziek met Aziatische insteek klaarliggen. Nadien geven Lanna Thai Dance, Chinese Dance en Monkey King het beste van zichzelf. Ook lokale dansgroepen, geruggesteund door de fanfare, zullen het podium betreden.

