Brussels Airlines lanceert wedstrijd voor ontwerp nieuwe Belgian Icon

De eerste Belgian Icon is de Rackham en werd in 2015 geïntroduceerd. Het vliegtuig toont een tekening van Kuifje, de wereldberoemde Belgische stripheld. Eerder dit jaar ging Amare voor het eerst de lucht in, samenwerking met Tomorrowland. De derde Belgian Icon in de vloot van Brussels Airlines is Trident, het officiële vliegtuig van de Rode Duivels en de Red Flames. Eerder vlogen ook de Magritte, Aerosmurf en Bruegel van en naar Brussels Airport.

"Geen clichés"

Voor de nieuwe Belgian Icon doet de vliegtuigmaatschappij dus opnieuw een beroep op creatieve burgers. Ontwerpen kunnen ingediend worden tot eind september. Vervolgens zal het grote publiek kunnen kiezen welke afbeelding de nieuwe Belgian Icon zal sieren. “Het ontwerp moet iets zijn waar België om bekend staat en waar Belgen trots op zijn, zonder te veel in clichés te vervallen. De volgende Belgian Icon zal bijvoorbeeld geen bier, frieten of wafels bevatten, maar we laten graag onze cultuur, natuur of geschiedenis zijn,” klinkt het bij Michel Moriaux, head of marketing bij Brussels Airlines.