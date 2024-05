Concertband Teralfene blaast 145 kaarsjes uit

Concertband Teralfene is opgericht in 1877 als de Koninklijke Fanfare Sint-Cecillia. Hoewel de fanfare evolueerde tot een moderne concertband, wordt de traditie van de beginjaren nog altijd in ere gehouden. Tijdens kermissen en op feestdagen zie je de muzikanten door de straten trekken om muziek te maken.

Het jaarlijkse muzikaal hoogtepunt ‘SOUNDS’ vindt nu zaterdag plaats in de Bellekouter in Affligem. Op het programma staan zowel klassieke werken als filmmuziek en pop. Vincent Alpaerts, dirigent Concertband Teralfene: “We spelen bijvoorbeeld de Dans Macabre van Camille Saint-Saëns, dat is één van onze grootste werken. We hebben ook een heel toffe Armenian Dances van Alfred Reed. In de tweede helft is er plaats voor meer toegankelijke werken, zoals een medley van Michael Jackson.”

Het orkest blaakt van gezondheid en telt nu zo’n 70 muzikanten die het fijn vinden om een breed repertoire te brengen. Dat in combinatie met een sterke jeugdwerking maakt dat de Concertband een grote uitstraling heeft tot buiten de grenzen van Teralfene.