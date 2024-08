Drie schilderijen komen terug thuis in Meise: “Waardevolle en unieke schenking”

Berla is alvast blij met de schenking. “Het gaat om twee schilderijen van V. Groult: een watermolen aan het ‘bronneke’ in Wolvertem en een impressie in de Benedenstraat”, zegt Eric Van Baelen van Erfgoedkring Berla. “De schilderijen zijn gedateerd uit de jaren ’40. Groult maakte meerdere schilderijen in Grimbergen, Wolvertem, Meise en Vilvoorde. Zijn voornaam konden we nog niet achterhalen. Enkel de letter ‘V’. De twee schilderijen hingen hier vroeger ook in het restaurant Wolvenheem, dat al lang verdwenen is.”

Het derde schilderij is van de hand van de gekende schilder Edwin Ganz, die zich onder andere profileerde als schilder van het militaire leven en van het Belgisch trekpaard. Maar Ganz schilderde dus ook een tafereel van een hoeve tussen de bomen in Meise. “Vermoedelijk gaat het om een hoeve aan het Neromhof”, zegt Eric Van Baelen. “We zijn blij dat de schilderijen terug thuis zijn. Ze worden op een veilige plaats geconserveerd en we doen er verder onderzoek naar.”

Berla gaat uitvoerig over de schilderijen publiceren in hun tijdschrift. “Schenkingen gebeuren niet zo vaak, zeker geen drie schilderijen in één keer. Het is een mooie gebaar om ze te schenken en zo te vermijden dat waardevol erfgoed na het overlijden van iemand zomaar verdwijnt. Zo belandde er helaas al veel erfgoedmateriaal op het containerpark, dat dan definitief verloren is”, aldus Van Baelen.

Burgemeester Gerda Van den Brande is blij dat de drie schilderijen ‘terug thuis zijn’. “Mensen vertrekken soms uit Meise, maar Meise vertrekt niet zo vlug uit de mensen”, besluit Van den Brande.