Expo over de eerste Hopduvelstoeten: “Buitenkans voor elke Assenaar”

De expo is voor elke Assenaar een buitenkans om de rijke geschiedenis van de Hopduvel op een andere manier te beleven. De tentoonstelling is het resultaat van een samenwerking tussen de Cultuurdienst, Heemkring Ascania en het Hopduvelcomité.

“Naar aanleiding van de tentoonstelling is er ook een documentaire gemaakt. Oude archiefbeelden zijn gecombineerd met recente interviews. We zijn een heel belangrijke hopregio, met een rijke geschiedenis. Ons immaterieel erfgoed wordt zo bewaard en daar hechten we veel belang aan”, zegt Geert Heyvaert, schepen van Cultuur in Asse.

Via onderstaande link vind je het programma van de Hopduvelfeesten. Voor vrijdagavond zijn er nog tickets, headliner dan is Bart Peeters. Zaterdag is uitverkocht, die avond komt onder meer Pommelien Thijs. De Hopduvelstoet van zondag is gratis.