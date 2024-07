Gids en QR-codes brengen geschiedenis Tuchthuis tot leven

Het Tuchthuis is vandaag het ankerpunt van het stadsvernieuwingsproject langs het kanaal in Vilvoorde. Maar de dikke stenen muren laten denken aan vervlogen tijden, waar discipline en straf hand in hand gingen. “Het gebouw dateert uit de 18de eeuw en is uniek in ons land. Ooit was er een dergelijk gebouw in Gent, maar dat is afgebroken,” weet stadsgids Yves Lambrechts.

Het Tuchthuis was zo gebouwd dat de bewakers vanuit een centraal punt alle gevangenen konden bewaken zonder zelf gezien te worden. Vandaag heeft het gebouw andere functies, de laatste resten van de gevangenis kan je alleen bezichtigen met een gids. “Mensen kunnen het gebouw gedeeltelijk bezoeken. Er huizen nu een aantal firma’s en een hotel in.”

Maar ook zonder er een stap binnen te zetten, maak je nu kennis met het Tuchthuis. “Naast de oude vleugel van het gebouw staan bordjes met QR-codes. Die leiden je naar audio- en filmfragmenten. Dat zijn bijvoorbeeld getuigenissen van gevangenen of soldaten die hier geweest zijn,” legt stadsgids Yves uit.

Interesse? Meer info vind je op de website van Visit Vilvoorde.