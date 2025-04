GruuteMet TV en Radio Victoria blikken terug op geslaagde Carnaval Halle

De carnavalsuitzendingen lokten alleen al via de website van GruuteMet TV ruim 25.000 kijkers. Het totaalbereik ligt nog veel hoger. Het aantal mensen dat de verslaggeving via sociale media, YouTube en Ring volgden is nog niet bij dat cijfer geteld. "En door het zonnige weer zullen vooral de Hallenaren zelf wat minder live gekeken hebben, al zijn die dat volop aan het inhalen. Want de beelden staan nog steeds online en ze worden massaal herbekeken", lacht initiatiefnemer Geert Leunens.

De interesse voor de Halse carnavalsstoeten is duidelijk groot. Het zonnige weer lokte, vooral op zaterdag en zondag, een recordaantal bezoekers een recordaantal bezoekers naar het stadscentrum. Op zaterdagavond ging het centrum zelfs bijna op slot omdat er te veel volk was, zegt GruuteMet TV.

De meeste kijkers kwamen uit België en Nederland, maar de livestream werd in heel de wereld aangeklikt. Zo waren er ook vele tientallen kijkers in landen als Spanje, Frankrijk, de Verenigde Staten, Noorwegen en Oostenrijk.