Halle viert 800ste verjaardag met expo over geschiedenis

“Van Akarova tot Thevenet”, zo heet de tentoonstelling die acht eeuwen aan Halse stadsrechten in beeld brengt. De expo is opgebouwd rond een aantal thema’s en toegankelijk voor jong en oud. Zo is er een kinderparcours voorzien.

In ons nieuws trekken we met curator Peter François naar den Ast en ontdekken we de expo zelf. Nog tot 30 oktober 2026 kan je de tentoonstelling bezoeken van woensdag tot vrijdag en tijdens het weekend in de namiddag.