Halse en Ninoofse carnavalisten verbroederen: “Warme vriendschapsband opgebouwd”

Terwijl er normaal gezien veel concurrentie is tussen steden ‘wie heeft de grootste en de mooiste’ is er tussen de carnavalisten in Halle en Ninove de voorbije jaren een warme vriendschappelijke band gegroeid van wederzijds respect en het besef dat dit uniek stukje cultureel erfgoed moet gekoesterd worden. “Het is best uitzonderlijk hoe intens dit feest in Halle en Ninove nog gevierd wordt, in vergelijking met veel andere plekken in Vlaanderen. En zo komen de Hallenaren massaal naar de stoet in Ninove kijken en omgekeerd duiken jaarlijks zo'n 12 Ninoofse groepen met Halfvasten langs het parcours van de Halse stoet op”, klinkt het.

En de vriendschapsband levert nu voor het eerst ook een liedje op gezongen in beide dialecten. Een initiatief van Kjell Muylle uit Halle en Jaro Goubert uit Ninove. Het liedje zit in bijlage.