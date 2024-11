Heel wat Sint-Hubertusvieringen in onze regio

In kapel van Sint-Anna Pede in Itterbeek vindt de viering vanavond al plaats. Vanaf 18u zijn toeschouwers welkom voor een natje en een droogje. Om 19u vindt de viering met de wijding van brood en dieren plaats. Vanaf 19u30 wordt er wild- en streekproducten geveild op het kerplein. De jachthoornblazers van Lembeek luisteren de avond op.

In Roosdaal organiseert de vzw Jacht- en Natuurvrienden Roosdaal vanavond de jaarlijkse Sint-Hubertusviering in zaal Broebel. De festiviteiten starten om 14 uur. Wie zijn dier om de één of andere reden niet kan meebrengen, kan na afloop van de viering een stuk gewijd brood mee naar huis nemen. Na de dienst zijn er hapjes en drankjes en worden er pompoentaarten en wild verkocht.

Zondagvoormiddag vindt in de Woestijnkapel in Gooik nog een Sint-Hubertusviering plaats. Plaats van verzamelen is de weide achter de bibliotheek. Om 10u wordt van daaruit gewandeld naar de Woestijnkapel, zowel te voet en als ruiter of menner. Om 10u30 vindt de viering met de wijding plaats. Daarna vindt een receptive plaats. Afsluiten doen de Gooikenaren met wandeltochten door het Pajottenland.

Zondag eert ook Elewijt Sint-Hubertus met een viering om 11 uur. In de Sint-Hubertuskerk wordt dan ook brood gewijd. Daarna organiseert het Sint-Hubertusteam een receptie om iedereen te bedanken voor het mee ijveren voor de erkenning van de Sint-Hubertusprocessie tot immaterieel cultureel erfgoed.

Later deze maand zijn er nog Sint-Hubertusvieringen, onder andere in Affligem en Eppegem.