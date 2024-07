Hoofdstad maakt zich op voor Walden Festival: "Diversiteit van Brussel als uitgangspunt"

Het Leopoldpark in Brusse ligt in het hart van de Europese wijk. Hier wordt stilaan alles in gereedheid gebracht voor de vierde editie van het Walden Festival, een muzikale ontdekkingstocht. “We nemen de diversiteit van Brussel als uitgangspunt en presenteren zo een festival met veel verschillende culturen,” legt directeur Joost Fonteyne uit. “Denk aan klassieke muziek, maar ook aan jazz en niet-Westerse muziek. Allemaal samen goed voor een programma dat twee dagen duurt en zo’n 25 groepen omvat.”

Op het programma staan onder meer Ictus, het Brussels Philharmonic & violist Lorenzo Gatto, die in 2009 de tweede plaats behaalde in de Koningin Elisabethwedstrijd. Directeur Fonteyne kijkt zelf uit naar het optreden van Driss El Maloumi, een Marokkaanse oed speler. Een oed is een peervormig snaarinstrument. El Maloumi bewerkte traditionele Marokkaanse muziek en brengt een concert samen met vijf Belgische strijkers. “Het is echt een fantastisch project,” aldus Fonteyne.

Voor zaterdag zijn er nog tickets beschikbaar, zondag is bijna uitverkocht en alle combitickets zijn al de deur uit. Je moet er dus snel bij zijn.