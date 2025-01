Ish en Monir debuteren met BXL, maar werken ook aan film over hun thuishaven: “Vilvoorde is een vat vol verhalen”

BXL vertelt het verhaal van de 26-jarige Tarek. Hij krijgt een unieke kans als atleet in de vechtsport en hoopt daardoor op een betere toekomst voor hemzelf, zijn moeder en zijn 12-jarige broer Fouad. “Het gaat over de liefde van de grote broer voor de kleine broer, net zoals bij ons”, zegt Monir Ait Hamou. “We hebben geprobeerd ons te laten inspireren door wat we zelf hebben meegemaakt of waar we zelf van getuige zijn geweest. Het is niet autobiografisch, maar wel geïnspireerd op het gevoel dat wij hebben als broers.”

Ish Ait Hamou is onder meer bekend als auteur en dansen, Monir is acteur. Voor de broers is het de eerste keer dat ze samen een film regisseren. “De samenwerking is vlot gegaan”, zegt Ish. “Een film maken blijft altijd een zoektocht, maar gelukkig konden we terugvallen op onze broederlijke liefde en wederzijds respect. Het was een avontuur om deze film te maken met mijn oudere broer, maar wel een droom die uitkomt.”

In de film neemt het leven in grootstad Brussel een prominente rol, maar de broers zijn ook bezig met een project over hun thuisstad Vilvoorde. “We hebben het altijd een gekke plek gevonden om op te groeien, bedoeling is omdat duidelijk naar voren te brengen”, zegt Ish. “Als het project lukt, zal dat van begin tot einde in Vilvoorde gedraaid worden. Welke verhalen er over de stad kunnen verteld worden? Monir zegt altijd dat Vilvoorde een beetje lijkt op Springfield van de Simpsons en Springfield heeft 20 seizoenen van 25 afleveringen met elke keer een ander verhaal. Vilvoorde is een vat vol verhalen en soms hele gekke verhalen.”