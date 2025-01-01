Johan Verminnen annuleert afscheidstournee

Johan Verminnen annuleert afscheidstournee: “Een zware operatie verbrijzelt mijn droom”

Zanger Johan Verminnen uit Wemmel die begin september nog zijn afscheidstournee 'De Laatste Ronde' aankondigde, moet die tournee annuleren. Verminnen kampt met gezondheidsproblemen.

In een mededeling op zijn website zegt Verminnen dit: "Tussen alle behandelingen, herstellingen en revalidaties door zou de tournee kunnen doorgaan, dacht ik. De mens beslist, maar het noodlot ook. Toen ik nog niet wist wat mij boven het hoofd zou hangen, besliste ik over mijn laatste ronde, een laatste cd en een laatste tournee waarmee ik afscheid wou nemen van mijn publiek. Zo geschiedde, de liedjes werden recht uit het hart opgenomen, de tournee georganiseerd en al meteen uitverkocht. De laatste ronde zou beginnen in mijn geboortedorp Wemmel en eindigen in Deinze, waar ik al jarenlang in het groene dorp Hansbeke woon. Tot enkele maanden geleden de grote K aan mijn deur kwam kloppen en ik was thuis. Tot overmaat van ramp brak ik onlangs mijn heup. Tussen alle behandelingen, herstellingen en revalidaties door zou de tournee kunnen doorgaan, dacht ik. De mens beslist, maar het noodlot ook. En zo moet ik vandaag erkennen dat het niet gaat. Een zware operatie en nog een lange revalidatie in het vooruitzicht verbrijzelt mijn droom. Hoop doet leven is weliswaar van een andere zanger die het ook moeilijk heeft, maar is de mantra die ik nu zo nodig heb… Mijn laatste optreden-tot nader order- blijkt nu Dranouter te zijn. Ik blijf sterk en moedig zodat die gluiperige K wegsluipt en nooit meer terugkomt…"

Steunberichten

Wie wil, kan steun betuigen met een persoonlijke boodschap via een mail naar naar [email protected]. Alle berichten worden rond de eindejaarsperiode aan Verminnen bezorgd.

