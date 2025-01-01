Johan Verminnen begint zijn afscheidstournee in geboortedorp Wemmel: “De plek waar alles begonnen is”

Schoon volk vandaaf in Gemeenschapscentrum De Zandloper in Wemmel. Johan Verminnen, 74 ondertussen, stelt er zijn laatste album en tournee 'De Laatste Ronde' voor. Dat doet de zanger niet zomaar in Wemmel. “Mijn voeling met de gemeente is groot, want ik ben hier opgegroeid en deels de zanger geworden die ik nu ben. Ik ben begonnen in Wemmel, als klein zangertje, zingend in een groepje van een jeugdbeweging. Het is dan ook belangrijk voor mij om de tournee hier te beginnen.”

Het kleine zangertje van weleer is nog scherp, maar moe. Met de tournee wil Verminnen afscheid nemen van zijn publiek. Naast klassiekers speelt Verminnen tijdens zijn afscheidstournee nummers van de nieuwe plaat, die binnenkort in de winkel ligt. voor het album werkt Verminnen samen met songschrijver Wouter Berlaen. “Ik heb enorm veel bewondering voor Johan zijn lef. Er zit ook nog altijd een beetje een punker in hem”, zegt Berlaen. “Johan kan nog altijd tegen de regels van het establishment schoppen en dat sprak me eigenlijk wel aan.”

Op 12 en 13 november begint De Laatste Ronde in de Zandloper in Wemmel, daarna gaat Verminnen de theaters en culturele centra af in de rest van Vlaanderen.