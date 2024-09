Kapelle-op-den-Bos onthult Ademloos: “Stille getuige voor het leed van asbestslachtoffers”

Asbest is een donkere bladzijde in de geschiedenis van Kapelle-op-den-Bos. In de Eternitfabriek werden vroeger dakbekleding en golfplaten gemaakt die het kankerverwekkende asbest bevatten. Pas in 1998 werd het gebruik van asbest verboden nadat duidelijk was geworden dat de vezels bij inademing schadelijk zijn voor de gezondheid. Asbest maakte dan ook heel wat leed in de gemeente. “Vanuit de vereniging van asbestslachtoffers leefde al langer de vraag naar een plek voor bezinning, om ergens een monument te krijgen dat als stille getuige kan dienen voor het leed dat zich bij heel wat mensen heeft voorgedaan”, zegt burgemeester Renaat Huysmans. “We wilden dan ook graag een monument voor alle asbestslachtoffers oprichten. Het beeld is erg sprekend: een naar de hemel reikende bronzen figuur.”

Het werk is van beeldhouwer en lokale kunstenaar Guido Van Causbroeck en werd geïntegreerd in een nieuw aangelegd groenperk van het Marktplein ter hoogte van het administratief centrum, op een plek waar de gemeenschap samenkomt. “Het herinnert ons eraan dat de adem die we zo vanzelfsprekend nemen, een kostbaar geschenk is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is geweest. Het ondraaglijke lijden is verschrikkelijk”, zegt Huysmans. “Dit beeld geef pijnlijk accuraat weer wat de slachtoffers van mesothelioom meemaken: ondraaglijke pijn, gebrek aan adem, om hulp smekend, maar ook reikhalzend uitkijkend naar steun en verlossing. Wanhoop en hoop in één beeld.”

Aansluitend werd de tentoonstelling geopend in het administratief centrum en werd het bijhorende boek ‘Ademloos’ voorgesteld. Zowel de tentoonstelling als het boek omvatten inspirerende teksten, voorstudies, tekeningen en foto’s, evenals prachtige afbeeldingen van lino’s en schilderijen van Guido Van Causbroeck, die allemaal geïnspireerd zijn door het beeldhouwwerk ‘Ademloos’.