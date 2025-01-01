Kunst palmt Sint-Genesius-Rode in tijdens rOdeArt: “Onze gemeente heeft veel goede artiesten”

Vanavond gaat de vernissage van kunstvereniging Rode Art door. Het is de start van een weekend vol kunst in Sint-Genesius-Rode, want op zaterdag en zondag kan je het kunstenparcours van Rode Art volgen dat je naar verschillende ateliers brengt in de gemeente. Het parcours start in het cultureel centrum waar vandaag al een collectieve tentoonstelling te zien is.

Voor ieder wat wils tijdens de tentoonstelling in het cultureel centrum van Sint-Genesius-Rode. Kunstvereniging Rode Art werd 35 jaar geleden opgericht en staat bekend om het artiestenparcours dat het al sinds 2001 organiseert. Ook dit jaar kan je die weer bezoeken. “Het idee is om zowel gemeenschappelijke ateliers te organiseren, maar ook mensen die hun huis openzetten voor artiesten”, zegt medecoördinator Dimitri Belpaire. “Zo kan je op maar liefst 38 plekken werken ontdekken. Het idee is ook jaarlijks andere ateliers te openen zodanig dat de mensen die rondlopen de verschillende ateliers bezoeken en zo ook ons dorp leren kennen."

Er worden dit weekend tussen de 1.000 en 2.000 mensen verwacht. Wie de verschillende ateliers graag ontdekt, kan op zaterdag en zondag van 11 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds langskomen. “Sint-Genesius-Rode heeft enorm veel goeie artiesten. Die mensen wij willen die de kans geven om hun kunsten te tonen aan andere mensen”, besluit Belpaire.

