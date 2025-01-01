Nationaal Park Brabantse Wouden lanceert 'Nachtvinders': "De sterrenhemel ontsnipperen"

"Zestig procent van de Europeanen kan de Melkweg niet meer zien", klinkt het bij Brabantse Wouden. "Lichthinder ontregelt ons bioritme, leidt tot massale insectensterfte, stuurt het groeiseizoen van bomen in de war en vermindert de opbrengst van landbouwgewassen. Daarbovenop komt de aanzienlijke financiële kost van overbelichting. Met een doordacht lichtplan kunnen gemeenten al snel tienduizenden euro’s per jaar besparen."

Daarom vraagt Nacht van de Duisternis elk jaar aandacht voor lichtverduurzaming. “Binnen het kernthema Omgeving is lichtverduurzaming een belangrijke doelstelling”, zegt projectleider Julie Blanjean van Nationaal Park Brabantse Wouden. “Lichthinder fragmenteert de leefgebieden van vele diersoorten. We willen niet alleen het landschap, maar ook de sterrenhemel ontsnipperen, zodat we de habitat van de meest bedreigde soorten kunnen vrijwaren.”

Met Nachtvinders willen Brabantse Wouden en de provincie Vlaams-Brabant de urgentie rond het thema overbelichting aanwakkeren. Met de smartphoneapplicatie 'Nachtvinders' krijgen burgers een middel in handen om letterlijk en figuurlijk stil te staan bij de effecten van lichtvervuiling. "Zo kunnen we samen, op basis van objectieve gegevens, de sterrennacht terugvinden. De burgerwaarnemingen combineren we met satellietbeelden om tot een gedetailleerde lichtkaart te komen. Op basis daarvan stellen we voor de partnergemeenten een nieuw lichtplan op en zullen we ook enkele terreinrealisaties begeleiden”, besluit Blanjean.

Meer informatie vind je via deze link.