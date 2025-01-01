Provincie stelt meerjarenplanning voor: "Geen dubbelop met Vlaanderen"

Fietssnelwegen, waterloopbeheer en toerisme

De grootste hap uit het budget gaat naar fietssnelwegen. De komende zes jaar heeft de provincie iets meer dan 66 miljoen euro veil voor de fietsostrades. Daarnaast zal deze legislatuur 41 miljoen euro naar waterlopen en bufferbekkens vloeien.

Ook voor toerisme is er aandacht. Aan de andere kant van Vlaams-Brabant wil net geen 37,5 miljoen euro investeren in de zwem- en belevingszones van Diest en Kessel-Lo. Het domein in Huizingen krijgt 6,5 miljoen euro om het recreatief aanbod, denk aan speeltuinen en waterpedalo's, uit te breiden.

Wat niet in de planning staat

Even interessant als wat in de meerjarenplanning staat, is wat er niet in staat. Zo schrapt de provincie enkele belastingen, zoals die op reclameborden en bedrijfsvergunningen, en snoeit het bestuur in een aantal subsidies.

Bijvoorbeeld, het provinciebestuur schrapt de tussenkomst in de kosten voor wie slecht te been is een zijn of haar huis daaraan wil aanpassen. “Wij gaan geen dubbelop dingen doen die Vlaanderen al doet", zegt gedeputeerde voor Financiën Gunther Coppens. "Dus een subsidie die Vlaanderen al geeft, daar gaan we geen extraatje bovenop doen. Het is op Vlaams niveau dat het geld voor zulke zaken zit. Op die manier proberen we ons in de positie te stellen dat we het rationeel kunnen aanpakken en zorgen dat wij het verschil kunnen maken."

Volgende week staat de formele goedkeuring van de meerjarenplanning op de provincieraadagenda. Dan krijgt de oppositie nog ruim de tijd om bezorgdheden te ventileren.