Provincie stelt meerjarenplanning voor: "Geen dubbelop met Vlaanderen"

Tijdens de provincieraad heeft het provinciebestuur de meerjarenplanning tot en met 2031 voorgesteld. Het bestuur zegt dat het focust op de kerntaken.

Fietssnelwegen, waterloopbeheer en toerisme

De grootste hap uit het budget gaat naar fietssnelwegen. De komende zes jaar heeft de provincie iets meer dan 66 miljoen euro veil voor de fietsostrades. Daarnaast zal deze legislatuur 41 miljoen euro naar waterlopen en bufferbekkens vloeien.

Ook voor toerisme is er aandacht. Aan de andere kant van Vlaams-Brabant wil net geen 37,5 miljoen euro investeren in de zwem- en belevingszones van Diest en Kessel-Lo. Het domein in Huizingen krijgt 6,5 miljoen euro om het recreatief aanbod, denk aan speeltuinen en waterpedalo's, uit te breiden.

Wat niet in de planning staat

Even interessant als wat in de meerjarenplanning staat, is wat er niet in staat. Zo schrapt de provincie enkele belastingen, zoals die op reclameborden en bedrijfsvergunningen, en snoeit het bestuur in een aantal subsidies.

Bijvoorbeeld, het provinciebestuur schrapt de tussenkomst in de kosten voor wie slecht te been is een zijn of haar huis daaraan wil aanpassen. “Wij gaan geen dubbelop dingen doen die Vlaanderen al doet", zegt gedeputeerde voor Financiën Gunther Coppens. "Dus een subsidie die Vlaanderen al geeft, daar gaan we geen extraatje bovenop doen. Het is op Vlaams niveau dat het geld voor zulke zaken zit. Op die manier proberen we ons in de positie te stellen dat we het rationeel kunnen aanpakken en zorgen dat wij het verschil kunnen maken."

Volgende week staat de formele goedkeuring van de meerjarenplanning op de provincieraadagenda. Dan krijgt de oppositie nog ruim de tijd om bezorgdheden te ventileren.

Meest bekeken

Samenleving
Onderwijs

Hoogtechnologische scanner komt aan in researchpark in Zellik: “Zal gebruikt worden voor baanbrekend onderzoek”

maa 6 okt
Economie

IKEA-werknemers leggen werk neer: "Luik de voortrekker"

Justitie

Politiezone AMOW versterkt zichzelf met 22 mensen: "Extra focus op technologie"

Groen

Giftige doornappel gesignaleerd in Grimbergen: "Uittrekken en vernietigen"

din 7 okt
Samenleving

Tiffany Rugtier is Parel van de Zorgkundigen: “Een hart van goud in de zorg”

maa 6 okt

Meer nieuws uit de regio

Grootschalige rampoefening op Brussels Airport met 300 deelnemers goed verlopen
Samenleving

Grootschalige rampoefening op Brussels Airport met 300 deelnemers goed verlopen: "Voor het eerst nieuw crisiscentrum gebruikt"

zon 5 okt
Groen
Vlaams-Brabant

Provincie en gemeente bestrijden erosie aan Tramlaan in Sterrebeek: "Constructieve samenwerking om overlast te voorkomen"

zat 27 sep
Cultuur
Vlaams-Brabant

'Champagne der bieren' in de schijnwerpers tijdens Maand van de Lambiek: "Grenzen van de ambacht verleggen"

din 23 sep
Ann De Bolle (Vlaams Belang) uit Ternat legt eed af als nieuw provincieraadslid
Politiek

Ann De Bolle (Vlaams Belang) uit Ternat legt eed af als nieuw provincieraadslid

woe 17 sep
Provincie Vlaams-Brabant zet renteloze leningen voor renovatiewerken stop
Wonen

Provincie Vlaams-Brabant zet renteloze leningen voor renovatiewerken stop

woe 17 sep