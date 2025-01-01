Aldo Taillieu valt

Aldo Taillieu trekt naar Visma-Lease a Bike: “Ik wil mij verder ontwikkelen als klassieke renner”

Gooikenaar Aldo Taillieu ruilt het opleidingsteam van Lotto in voor dat van Visma Lease a Bike. Hij tekent een contract voor twee seizoenen bij de Nederlandse wielerformatie.

De 19-jarige Taillieu was nog maar sinds dit seizoen aan de slag bij Lotto, maar gooide toch al hoge ogen. Zo won hij eind februari de proloog van de Ronde van Rwanda, meteen zijn eerste profzege. Bij z'n nieuwe Nederlandse werkgever wil verder timmeren aan zijn wielercarrière. “Ik ben heel enthousiast over deze stap”, zegt Taillieu op de website van zijn nieuwe werkgever. “Ik kijk uit naar de gestructureerde manier van werken en expertise die in huis is op het vlak van voeding en training. Op alle domeinen wil ik mezelf verder ontwikkelen. Hopelijk kan ik een goede klassiekerrenner worden, maar ik kijk er ook naar uit om de ploeg in etappekoersen bij te staan met een kopman die voor de zege kan gaan.”

Ook Visma-Lease a Bike verwacht dat de Gooikenaar zich verder zal ontwikkelen als klassieke renner. “Maar ook zijn sprint en tijdrit zijn veelbelovend. We willen samen met hem zijn potentieel maximaal benutten”, aldus Head of Development Robbert de Groot.

