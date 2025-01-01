Monumenten openen dit weekend hun deuren ‘in stijl’: “Fier op dat van hier”

Voor het vijfde jaar op rij blijft Open Monumentendag groeien. De editie van 2025 zet qua mogelijke activiteiten zelf een nieuw record neer in de 37-jarige geschiedenis van het evenement. In onze regio plaatst CC Strombeek met haar eigen gebouw, de wijk Zonneveld en de vliegtuigloodsen het brutalisme in Grimbergen in de kijker. Maar je kan ook naar de Oyenbrugmolen waar kunstenaars zich laten inspireren door het draaiende waterwiel. In Affligem organiseren ze zondag de jaarlijkse Hopdag.

In Alsemberg in Beersel wordt de zogenaamde frietzak opengesteld voor het grote publiek. De watersilo werd in 2015 in gebruik genomen en levert dagelijks water aan z'on 11.000 gezinnen en bedrijven in Beersel en omstreken. Het gebouw is 31 meter hoog en bestaat uit 4.000 ton beton. Bezoekers kunnen zondag uitleg krijgen over de bouw ervan en de toren beklimmen via de 204 treden van de spiraalvormige trap aan de buitenkant. Er is ook een kleine expo rond de oude, afgebroken watertoren.

De watertoren in Steenokkerzeel dateert dan weer van 1937, verloor jaren geleden zijn oorspronkelijke functie en werd recent gerenoveerd tot een luxueuze privé-woning. Naar aanleiding van Open Monumentendag is het gebouw exclusief te bezoeken. Er waren 320 tickets voor beschikbaar en die vlogen in twee dagen tijd allemaal de deur uit. Bezoekers kunnen zondag alle verdiepingen van het gebouw ontdekken én - als het weer het toelaat - hun bezoek afsluiten met een panoramisch zicht vanop het dakterras.

“Vlaanderen is nog nooit zo fier geweest op erfgoed”, zegt Vlaams Erfgoedminister Ben Weyts. “Nog nooit was er zoveel te zien en te beleven op Open Monumentendag. Denk vooral niet dat je alles al gezien hebt. Er zijn dit jaar ontzettend veel plekken die voor de eerste keer meedoen en die slechts uitzonderlijk toegankelijk zijn voor het grote publiek. Was je nog niet ‘Fier op dat van hier’? Dan zal je het zonder twijfel wel zijn na deze Open Monumentendag.”