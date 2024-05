Groot feest afgelopen weekend in Halle. Na zes jaar afwezigheid trok de Mariaprocessie opnieuw door de straten. Tegelijkertijd vonden ook de Kroningsfeesten plaats, want 150 jaar geleden kreeg de zwarte Madonna een kroon van de paus. De voorbije jaren was er door corona en een gebrek aan vrijwilligers geen Mariaprocessie. Maar gisteren kwam ze weer helemaal tot leven.