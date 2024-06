Nieuwe ontwerper voor Paasaffiche Lembeek: "Verrassingselement blijft behouden"

In Lembeek wordt elk jaar uitgekeken naar Paasmaandag. Dan trekt de Sint-Veroonmars ter ere van patroonheilige Sint-Veroon door de straten. Om die 18 kilometerlange optocht aan te kondigen, laten de Paassoldaten een affiche ontwerpen. De voorbije 35 edities stond Jan Neef daar voor in. Op de laatste affiche van Neef stond de Kas van Sint-Veroon centraal. Niet toevallig, want ook op de allereerste affiche in 1987 prijkte het reliekschrijn van Sint-Veroon met de Kasdragers en Erewacht, naar een schilderij van Jozef Colruyt. Zo is de cirkel rond en kan Neef de verantwoordelijkheid over de Paasaffiche doorgeven.

De nieuwe ontwerper Mike Similon behoudt in elk geval het verrassingselement over wie of welke groep of de affiche zal prijken. Similon is intens betrokken bij het Lembeekse paasgebeuren en werkte de voorbije jaren al discreet mee aan de realisatie van de Paasaffiche.