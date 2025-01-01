Omnia Cantica en Helicante jubilea

Omnia Cantica uit Zaventem en kamerkoor Helicante uit Meise hebben beiden iets te vieren. De twee koren vieren hun respectievelijk veertig- en twintigjarig bestaan samen met enkele concerten onder de noemer Symphony of Praise.

In een unieke bezetting met twee koren, een orkest een een rits solisten vieren het Zaventemse koor Omnia Cantica en het Meisese Kamerkoor Helicante hun respectievelijk veertigste en twintigste verjaardag. De samenwerking krijgt steun van de Vlaamse Overheid en Koor & Stem

Onder leiding van Wouter Versavel brengen de twee koren, geruggesteund door het symfonisch orkest Koinonia Orchestra of Europa, twee klassieke meesterwerken: de Krönungsmesse van Wolfgang Amadeus Mozart en de symfoniecantate Lobgesang van Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Op vrijdag 7 november komt het muzikaal dubbeljubileum naar de Onze-Lieve-Vrouw van de Goede Hoopkerk in Vilvoorde. Een dag later doet het spektakel CC de Factorij in Zaventem aan.

