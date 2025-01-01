Pepingense schandpaal wordt opgewaardeerd: "Wat verloren in het struikgewas"

Een bijzonder punt op de jongste Pepingense gemeenteraad. Op aangeven van enkele burgers wil oppositiepartij LVB de schandpaal in ere herstellen. "De schandpaal van Heikruis was oorspronkelijk een viertal meter hoog en versierd met een verguld wapenvaantje van de hertog van Arenberg", zegt historicus en LVB-fractieleider Sander Geerts. "De paal werd vermoedelijk verplaatst nadat de kerk van Heikruis in 1930 afbrandde en de nieuwe kerk opgebouwd werd.”

Volgens Geerts zijn schandstraffen in 1867 uit het strafwetboek verdwenen. Van de eens zo belangrijke constructie rest nu nog een stompje. Aan de kapel van St. Job is het goed zoeken naar de restanten. "Het staat er wat verloren in het struikgewas: niets doet vermoeden dat de stenen zuil een overblijfsel is van een monumentaal bouwwerk dat een belangrijke plaats innam in het leven van de inwoners in de 18de en 19de eeuw", zegt Geerts. Nu wil Pepingen het stuk schandpaal als bouwkundig erfgoed laten erkennen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het stukje strafrechtelijke gruwel moet in een goed onderhouden plantsoen komen en gezelschap krijgen van een informatiebord met historische duiding.

Het oppositievoorstel is unaniem aanvaard. "Samen met de restauratie van de OLV Terlindenkapel en de transformatie van WZC Mater Dei staat Heikruis voor een flinke opwaardering van het erfgoed", klinkt het.