Schatkamer Sint-Martinusbasiliek herbergt eeuwenoude geschenken en voorwerpen

De schatkamer van de Sint-Martinusbasiliek is doorgaans goed op slot. Maar vandaag was het grote publiek er welkom. “Hier worden kunstwerken bewaard die in de loop der eeuwen door koningen en andere gekroonde hoofden zijn geschonken aan de Halse Lieve Vrouw. Het gaat echt om unieke stukken, zoals bijvoorbeelde monstrans van Londewijk de 11de. Dat stuk wordt regelmatig uitgeleend voor grote tentoonstelling in het buitenland,” legt Brigitte Michiels van Toerisme Halle uit.

De schatkamer is dan ook populair bij binnen- en buitenlandse universiteiten. Zij doen vaak aanvragen om stukken te mogen bekijken en te onderzoeken.

Vanavond gaan de deuren van de schatkamer weer dicht, maar op Open Monumentendag op 8 september krijg je nog een kans om langs te gaan.