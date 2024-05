Steenhuffel viert Sint-Genovava met jaarlijkse processie

In Steenhuffel, een deelgemeente van Londerzeel, vieren ze op Pinksteren naar goede gewoonte Sint-Genoveva. Dat is de patroonheilige van het dorp. Zo’n 700 figuranten trekken dan de straat op om Genoveva te eren en het landelijke leven van Steenhuffel uit te beelden. Mede door de zon kwamen jong en oud samen om naar de processie te kijken of zelf mee te lopen. En het wordt al uitkijken naar volgend jaar, want dan bestaat de processie 450 jaar.