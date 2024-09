Stefan Hertmans schrijft roman in schaduw van Kasteel van Gaasbeek: “Locatie jaar lang stilgehouden”

‘Met Dius vertelt Stefan Hertmans het onweerstaanbare levensverhaal van een onmodieuze kunstenaarsziel, in de grote traditie van de oude schildersbiografieën.’ Zo klinkt uitgeverij De Bezige Bij over het nieuwe boek van Hertmans. De auteur liet zich voor zijn nieuwe boek inspireren door de Hermitage, een plek waar kunstenaars en auteurs in alle rust kunnen werken. Het huisje ligt verscholen in de schaduw van het Kasteel van Gaasbeek. “Het is een samenwerking die tot stand kwam door de samenwerking met de School van Gaasbeek”, klinkt het bij het kasteel. “Om Hertmans de kans te geven om in alle rust en stilte te schrijven, werd dit initiatief een jaar lang stilgehouden.”

In de toekomst willen De School van Gaasbeek en het Kasteel van Gaasbeek nog meer kunstenaars de kans bieden om in deze sfeervolle kluis te werken, hopend dat het domein en de prachtige omgeving hen kunnen stimuleren en inspireren. “De ambitie is om één kunstenaar telkens gedurende één jaar uit te nodigen om in de Hermitage één kunstwerk te creëren, zodat de plek zelf als inspiratiebron diep verweven raakt met het werk”, klinkt het.