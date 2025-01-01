Sunsong brengt Zonnelied aan het dansen: “Ambiance en veel lachende gezichten”

Vzw Zonnelied organiseert vandaag Sunsong, een inclusief eendagsfestival waar je kan genieten van live optredens en DJ’s die ervoor zorgen dat elke muziekliefhebber aan zijn trekken komt. “Ambiance, lekker eten en drinken en veel lachende gezichten, dat is SunSong”, klinkt het.

De opbrengst van Sunsong zal integraal worden besteed aan het realiseren van een duofiets. "Een duo-fiets is eigenlijk iets waarmee een bewoner samen met een begeleider op pad kan gaan. Ze hebben beweging, ze gaan de natuur in, ze gaan de vrijheid in en het geeft hen een mate van zelfstandigheid, wat voor hen eigenlijk heel goed is voor hun mentale en gezonde welzijn", zegt diensthoofd Ann Claessens.

