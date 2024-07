© Uittip net buiten de regio: Stroom, Festival in de Scheldevallei

Stroom is intussen al aan z'n derde editie toe. Het festival trekt in de Scheldevallei van locatie naar locatie en sensibiliseert rond duurzaamheid en klimaatveranderingen. Het is een initiatief van het nationaal park Scheldevallei en Gent Festival van Vlaanderen. Sinds dinsdag wordt op de Spiegelvijver in Aalst alles voorbereid voor het slotweekend. “We brengen de Water Music van Händel, een werk dat gecomponeerd is in de jaren 1700 op aanvraag van de toenmalige Engelse koning Charles I”, zegt festivalmanager Sophie Detremmerie. “Die heeft het laten componeren om te kunnen uitvoeren op de Thames in Londen. De muziek is dus gemaakt om op het water te spelen, dat doen we hier dan ook.”

Dat mag je letterlijk nemen, want het podium wordt op het water gebouwd. Met unieke locaties langs het water en een muzikaal sterk programma wil Stroom het publiek op een laagdrempelige manier sensibiliseren over actuele klimaatproblematieken. Vorige week sleepte het festival nog een certificaat voor duurzaam ondernemen van Voka in de wacht. De voorstelling Water Music op de Spiegelvijver in Aalst van vrijdag is uitverkocht, voor zaterdag zijn er een aantal tickets.