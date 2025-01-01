Voodoo Village sluit festivalzomer af met jubileumeditie: “We trekken alle registers open”
Dit weekend sluit Voodoo Village de festivalzomer af met een jubileumeditie. Het festival mag namelijk tien kaarsjes uitblazen. Voor deze jubileumeditie worden 42.500 bezoekers. Voodoo Village zag in 2015 het levenslicht in Eizeringen, sinds 2017 is het kasteeldomein in Humbeek de thuishaven van het festival. Al is niet iedereen daar even blij mee.
Voor de tiende verjaardag trekt Voodoo Village alle registers open. Decor, licht, geluid en installaties krijgen een upgrade, drie podia krijgen zelf een totale make-over. “Voodoo Village is één groot beleveniskunstwerk, zegt organisator Maxim Dekegel. “Beleving zit verweven in elke laag van het festival: van het decor, de performances tot zelfs de manier waarop Villagers zich tussen de verschillende podia bewegen. Samen vormen ze één geheel waar muziek, kunst en mensen elkaar vinden. En dat allemaal in de magische setting van het kasteel van Humbeek in de rand van Brussel, omringd door een prachtig bos, natuurgebied en water."
Voodoo Village ontstond tien jaar geleden. De eerste editie was eigenlijk gepland op het domein van een wijnbouwer in Asse, maar het terrein bleek moeilijk bereikbaar en de parkeermogelijkheden waren beperkt. Op enkele dagen tijd verhuisde Voodoo Village naar Eizeringen bij Lennik, langs de Ninoofsesteenweg. Na klachten van de buurt verhuist het festival al na een jaar van Lennik naar Schepdaal, om in 2017 neer te strijken in het kasteeldomein in Humbeek. Het is daar dat Voodoo Village een hoge vlucht neemt. Van één festivaldag gaat het naar twee, van 4.000 naar 30.000 bezoekers vorig jaar. Dit jaar worden - dankzij de derde festivaldag - meer dan 40.000 bezoekers verwacht.
"Het klopt niet dat het festival wil uitbreiden. Met 40.000 bezoekers en één festivalweekend zitten we aan de maximale draagkracht van het terrein."
Niet iedereen is even blij dat het festival doorgaat in het kasteeldomein in Humbeek. Zo wil Natuurpunt dat Voodoo Village verhuist omdat het festival plaatsvindt middenin Europees beschermd natuurgebied. "Het festival heeft een grote impact op de natuur, vooral het licht en geluid is nefast voor de vleermuizen in het bos", zegt Tom Ameye van Natuurpunt Grimbergen. "In deze periode moeten alle vleermuizen zich klaarmaken voor hun winterslaap en moeten ze veel energie en vetten opslaan. Ze zoeken dan massaal insecten en daarin verstoren we hen."
Oppositiepartij Groen+Vooruit kant zich dan weer tegen plannen om het festival tegen 2028 uit te breiden tot 60.000 bezoekers, al ontkent de organisatie dat. De gemeente Grimbergen laat alvast weten dat voor hen zo'n uitbreiding geen optie is en ook kasteelheer Didier 't Serstevens is duidelijk. "Het is helemaal niet waar dat Voodoo Village wil uitbreiden. We zitten met 40.000 bezoekers bijna aan de maximale draagkracht van het terrein.'