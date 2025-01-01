Voodoo Village sluit festivalzomer af met jubileumeditie: “We trekken alle registers open”

Voor de tiende verjaardag trekt Voodoo Village alle registers open. Decor, licht, geluid en installaties krijgen een upgrade, drie podia krijgen zelf een totale make-over. “Voodoo Village is één groot beleveniskunstwerk, zegt organisator Maxim Dekegel. “Beleving zit verweven in elke laag van het festival: van het decor, de performances tot zelfs de manier waarop Villagers zich tussen de verschillende podia bewegen. Samen vormen ze één geheel waar muziek, kunst en mensen elkaar vinden. En dat allemaal in de magische setting van het kasteel van Humbeek in de rand van Brussel, omringd door een prachtig bos, natuurgebied en water."

Voodoo Village ontstond tien jaar geleden. De eerste editie was eigenlijk gepland op het domein van een wijnbouwer in Asse, maar het terrein bleek moeilijk bereikbaar en de parkeermogelijkheden waren beperkt. Op enkele dagen tijd verhuisde Voodoo Village naar Eizeringen bij Lennik, langs de Ninoofsesteenweg. Na klachten van de buurt verhuist het festival al na een jaar van Lennik naar Schepdaal, om in 2017 neer te strijken in het kasteeldomein in Humbeek. Het is daar dat Voodoo Village een hoge vlucht neemt. Van één festivaldag gaat het naar twee, van 4.000 naar 30.000 bezoekers vorig jaar. Dit jaar worden - dankzij de derde festivaldag - meer dan 40.000 bezoekers verwacht.