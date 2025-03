Het is nog altijd de Week van de Vrijwilliger en daarom trekken we ook vandaag naar een team dat onbezoldigd z'n diensten aanbiedt. In Overijse is EvenementO de reddende engel voor het cultuurcafé van CC Den Blank. Sinds er geen uitbater meer is, zorgt EvenementO ervoor dat bezoekers toch nog een glas kunnen drinken voor of na een activiteit.