De vzw Servais, die zich inzet om de eer van cellist François Servais in ere te houden, viert haar 20ste verjaardag. En pakt daarom uit met een expo over de bekendste ereburger van Halle. Daarvoor halen ze alles uit de kast, zelfs een handgeschreven muziekstuk van Servais. Wij gingen vanmiddag kijken in de Oude Post in Halle.