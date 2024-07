Werken aan beschermde erfgoedsite in Ramsdonk duren hele zomer: “Vooral stormschade aan grot doet pijn”

Bij de storm van twee weken geleden deelde ook de kerk van Ramsdonk in de klappen. Niet alleen de toren, maar ook de ramen van de kerk kregen het zwaar te verduren. “De toren dateert uit de 16de eeuw en er is heel wat schade aan”, zegt Ria Devos, voorzitter van de erfgoedvereniging in Ramsdonk. “Hoe groot de schade is, moeten we nog onderzoeken. Verder zijn een 50-tal raampjes beschadigd door de hagelbollen. Die raampjes zijn gemaakt van glas dat met de mond geblazen wordt in Mexico. Die zullen vervangen moeten worden en kosten 200 euro per stuk.”

De pastorie uit 1639 naast de kerk doorstond de storm goed, toch is ook hier schade. Wat Ria het meeste raakt, is de schade aan de Lourdesgrot. “Een beschermde beuk uit 1846 is omgewaaid en heeft een deel van de kruisweg in zijn val meegenomen”, klinkt het. “De werken zullen in totaal oplopen tot 30.000 euro. Die kosten dekt de verzekering, maar de schrik voor een nieuwe storm zit erin bij de erfgoedkring van Ramsdonk. Als er nog schade bijkomt, vrezen we dat die niet meer te herstellen valt.”