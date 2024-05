Dertien organisaties vechten vergunning Brussels Airport aan

De voorwaarden in de vergunning zijn voor de organisaties ruim onvoldoende om de gezondheid te beschermen tegen dag- en nachtlawaai en om de impact op het klimaat en de omgeving van de luchthaven te beperken. “De nachtvluchten op Zaventem zadelen meer dan 150.000 omwonenden op met ernstige slaapproblemen, wat op zijn beurt het risico op hart- en vaatziekten verhoogt. Dat wordt nog versterkt door de luchtvervuiling van vliegtuigen”, klinkt het bij Bond Beter Leefmilieu. “In het milieueffectenrapport werd slaapverstoring onvoldoende onderzocht, in de vergunning zijn evenmin voldoende maatregelen opgenomen om de nachtrust te beschermen. Dat is een juridische grond om de vergunning te vernietigen.”

Andere reden waarom de organisaties de vergunning aanvechten is het klimaat en de natuur. “Natuurgebieden in de omgeving hebben nu al zwaar te lijden, onder meer door de enorme stikstofuitstoot van vliegtuigen. Die zal verder toenemen. Ook daar worden amper maatregelen tegenover gesteld in de vergunning”, klinkt het. De organisaties die beroep aantekenen zijn naast Bond Beter Leefmilieu ook Dryade, Climaxi, Grootouders voor het klimaat, BOREAS, Sterrebeek 2000, AWACSS, Solidair Tervuren Overijse, Milieusteunpunt Huldenberg, Wake Up Kraainem, BUTV, Natuurpunt Oost-Brabant en Natuurpunt Noord West-Brabant. Daarnaast stappen ook al zeker 4 Vlaams-Brabantse en 11 Brusselse gemeenten naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.