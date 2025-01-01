Wasserij Sint-Roch is Duurzame Held van Halle: "Ook de kleine ondernemingen zijn echt wel bezig met duurzaamheid"
Het is de Week van de Duurzame Gemeente. Naar aanleiding daarvan maakt Halle de nieuwe lokale Duurzame Held bekend. Deze keer geen vereniging, maar een lokale handelaar: Wasserij Sint-Roch. De industriële wasserij is een familiebedrijf dat al vier generaties actief is en bij elke keuze duurzaamheid voorop stelt.
De unifromen van Colruyt en Renmans razen er door het gebouw. Dagelijks wast en droogt Wasserij Sint-Roch uit Halle 8.000 kledingstukken. Al vijftien jaar doen ze dat met met 75 procent minder water, de helft minder gas en met stroom die ze zelf opwekken. "Wij zijn in 2010 afgetsapt van stoomgebruik en stoomgeneratoren waardoor we lokaal warmte gaan maken zodat we geen transportverlies hebben", zegt Phillippe Hageman van Wasserij Sint-Roch. "Dat is het grootste probleem: dat je ergens decentraal stoom gaat opwekken, die moet getransporteerd worden naar de machines en dan krijg je warmteverliezen. Bij de omschakeling hebben we zo'n 50 procent bespaard aan gas."
Een stoomvrije wasserij is uniek in Europa, toch is Sint-Roch meer dan machines alleen. Ook toont de wasserij zich een sociale werkgever. Het bedrijf stelt acht werknemers van maatwrkbedrijf Rodea te werk. "Wij hebben sinds 2001 werken we samen met Rodea uit Sint-Genesius-Rode, die komen hier met een achttal mensen en een begeleider helpen," zegt Hageman. "Dat is een samenwerking waarover we heel tevreden zijn."
Genoeg redenen voor de stad om Wasserij Sint-Roch tijdens de Week van de Duuzame Gemeente in de kijker te zetten. Het bedrijf mag zich Duurzame Held van de stad noemen. "We doen dat al jaren in Halle, de Duurzame Helden, maar één categorie is altijd onderbelicht gebleven en dat is de ondernemer", zegt schepen van Natuur en Milieu Benjamin Swalens. "Wij hebben dit jaar in Halle gezegd dat we de ondernemer centraal gaan stellen en het is dus Wasserij Sint-Roch geworden."
Voor Swalens is het bedrijf een voorbeeld van duurzaam ondernemerschap. "Ongetwijfeld zijn er veel goede voorbeelden in Halle maar dit is echt een goed voorbeeld", zegt Swalens. "De vierde generatie, een echt familiebedrijf, in de schaduw van Colruyt. Men denkt altijd aan de grote ondernemingen maar ook de kleine ondernemingen zijn echt wel bezig met duurzaamheid."