Wasserij Sint-Roch is Duurzame Held van Halle: "Ook de kleine ondernemingen zijn echt wel bezig met duurzaamheid"

De unifromen van Colruyt en Renmans razen er door het gebouw. Dagelijks wast en droogt Wasserij Sint-Roch uit Halle 8.000 kledingstukken. Al vijftien jaar doen ze dat met met 75 procent minder water, de helft minder gas en met stroom die ze zelf opwekken. "Wij zijn in 2010 afgetsapt van stoomgebruik en stoomgeneratoren waardoor we lokaal warmte gaan maken zodat we geen transportverlies hebben", zegt Phillippe Hageman van Wasserij Sint-Roch. "Dat is het grootste probleem: dat je ergens decentraal stoom gaat opwekken, die moet getransporteerd worden naar de machines en dan krijg je warmteverliezen. Bij de omschakeling hebben we zo'n 50 procent bespaard aan gas."

Een stoomvrije wasserij is uniek in Europa, toch is Sint-Roch meer dan machines alleen. Ook toont de wasserij zich een sociale werkgever. Het bedrijf stelt acht werknemers van maatwrkbedrijf Rodea te werk. "Wij hebben sinds 2001 werken we samen met Rodea uit Sint-Genesius-Rode, die komen hier met een achttal mensen en een begeleider helpen," zegt Hageman. "Dat is een samenwerking waarover we heel tevreden zijn."