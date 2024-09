Vlaams-Brabanders gemiddeld zo’n uur per dag onderweg van en naar het werk

Gemiddeld legt een werknemer in Vlaams-Brabant dagelijks 38 kilometer af, het traject van en naar zijn werk samengeteld. Onze provincie telt daarmee na Limburg het minst ontevredenen inwoners, met 14%. “We zien inderdaad dat de mensen in Vlaams-Brabant eigenlijk best tevreden zijn met het woon-werkverkeer, ongeveer 7 op de 10 van de werknemers die we bevraagd hebben”, zegt Katleen Jacobs van SD Worx. “Nochtans zien we wel dat één op vijf eigenlijk meer dan anderhalf uur over het traject doet. Maar ze maken dat traject wel rendabel of productief. Vijftien procent geeft ook aan tijdens dat traject effectief te kunnen werken.”

Belgen zijn volgens de studie overigens Europees kampioen wat betreft woon-werkverkeer. Brusselaars wonen gemiddeld het dichtst bij hun werk, al zijn ze gemiddeld toch een uur per dag onderweg