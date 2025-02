Stad Halle na oproep om huidige sporthal De Bres te renoveren: "Financieel niet verantwoord"

Met de vernietiging door de Raad van State staat de juridische basis voor het grote stadsvernieuwingsproject in Halle op losse schroeven. Tot de plannen maakte onder meer een nieuwe sporthal, parkeertoren en een park mét een opengelegde Zenne deel van uit. Maar de Raad oordeelde dat het mobiliteitsonderzoek tijdens de planprocedure ‘ontoereikend en onzorgvuldig werd gevoerd.’ De voorbije dagen suggereerde oppositiepartij Visie Halle de huidige sporthal te renoveren, maar dat is voor het stadsbestuur geen optie.

“Zelfs met een grondige renovatie kunnen we bepaalde technische en infrastructurele gebreken niet oplossen”, zegt schepen van Patrimonium Sven Pletincx. “We moeten een strategische keuze maken die toekomstgericht en financieel haalbaar is. Het gebouw uit de jaren ‘80 kampt met verouderde technieken, ruimteverspilling en gebrekkige toegankelijkheid. Kleedruimtes en bergruimte schieten tekort, verwarming en ventilatie vertonen defecten, en de evacuatievoorzieningen zijn niet optimaal. Bovendien voldoet het niet aan de hedendaagse energienormen.”

De stad Halle denkt daarom aan een nieuwe locatie voor een sporthal, weg van het stadscentrum. “Een nieuwe sporthal, los van de locatie, en de herbestemming van De Bres als parkeergebouw is een valabele optie die zowel sporters als de stad ten goede komt. We houden alle mogelijkheden open en zoeken een duurzame oplossing waarbij we rekening houden met gebruikers, buurtbewoners en de financiële haalbaarheid. Mobiliteit wordt daarbij een sleutelcriterium: een goed uitgewerkte verkeersafwikkeling is onmisbaar om dit project succesvol te maken,” besluit Pletincx.

De uitbreiding van de sportinfrastructuur is noodzakelijk, aangezien de sportparticipatie in Halle laag ligt en de huidige sporthal volledig bezet is. “De vraag naar sportinfrastructuur blijft groeien. Een polyvalente zaal en een turnhal zijn geen luxe, maar een noodzaak,” besluit schepen van Sport Pieter Busselot.