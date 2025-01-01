Brussels Airport rolt vanaf maandag nieuw check-in- en boardingsysteem uit

De Amerikaanse toeleverancier Collins Aerospace, dat de check-in- en boardingsystemen op Brussels Airport beheert, kan niet bevestigen of hun getroffen systemen te herstellen zijn. Daarom neemt Brussels Airport bijkomende maatregelen om de operationele continuïteit te verzekeren voor zowel de passagiers als de luchthavengemeenschap. Er wordt zo snel als haalbaar gewerkt aan een volledige normalisering van de activiteiten.

In overleg met Collins versnelt Brussels Airport de uitrol van het nieuwe check-in systeem dat aanvankelijk gepland was voor november 2025. Om dit systeem van de nieuwste generatie te installeren, is ook nieuwe hardware nodig; inclusief nieuwe servers en 500 nieuwe werkstations. "We verwachten dat het vanaf maandag mogelijk zal zijn om luchtvaartmaatschappijen geleidelijk aan te sluiten op dit nieuwe systeem. Omdat dit proces normaal enkele weken duurt en Brussels Airport de implementatie versnelt, zullen naast het team van Collins ook eigen IT-experten worden ingezet. Onze ambitie is om het nieuwe systeem zo snel mogelijk operationeel te hebben," klinkt het in een persbericht.

Om luchtvaartmaatschappijen en afhandelaars maximale duidelijkheid te geven en de druk op het luchthavenpersoneel te verlichten, heeft Brussels Airport de luchtvaartmaatschappijen gevraagd om het huidige niveau van annulaties van zo'n 10% aan te houden tot en met zondag. Daarna zal de situatie dagelijks geëvalueerd worden, in functie van de vooruitgang bij de uitrol van het nieuwe systeem.