Brussels Airport schrapt op 31 maart alle vertrekkende vluchten door staking

Op 31 maart protesteren de vakbonden tegen de hervormingsplannen van de federale regering. Die actie is heel voelbaar op de luchthaven in Zaventem. “Doordat afhandelaars en veiligheidspersoneel het werk neerleggen, worden de operaties op de luchthaven verstoord”, laat Brussels Airport weten. “Daarom worden alle vertrekkende vluchten geschrapt. Ook aankomende vluchten kunnen hinder ondervinden, net als het openbaar vervoer van en naar de luchthaven. Reizigers zullen op de hoogte worden gebracht door hun vliegtuigmaatschappij.”

In totaal zouden zo’n 244 vluchten geschrapt worden. Het is al de tweede keer dit jaar dat de luchthaven wordt getroffen. Op 12 februari schrapte het alle 430 vertrekkende en aankomende vluchten, wat toen een impact had om zowat 60.000 reizigers.