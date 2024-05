Datacenter Nexus opent deuren in researchpark in Zellik: “Investering in kennis en onderzoek”

In het researchpark in Zellik heeft Nexus z’n datacenter officieel geopend. Naast de servers van het UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel is er in het datacenter ook plaats voor de Vlaamse supercomputer van de allerlaatste generatie. Die is goed voor een investering van 12 miljoen euro en zal in het najaar van 2025 opgestart worden.