Maatwerkbedrijf AMAB en VUB bundelen krachten: "Arbeidskansen en onderwijssucces in de Zennevallei een boost geven"

Dat de AMAB-site in Halle een nieuwe invulling moet krijgen, biedt nu een uitgelezen kans om deze samenwerking concreet te maken. Met de Vlaamse regering, de stad Halle en de Colruyt-Group zeggen ook een aantal belangrijke spelers hun steun toe aan dit nieuwe initiatief.

AMAB vzw is een maatwerk onderneming die werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een beperking, maar ook om langdurig zieken of anderen die uit het reguliere arbeidsproces zijn gevallen. AMAB opereert vaak in de luwte, maar verricht wel cruciaal werk door mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt werkkansen te bieden. Nu het in de Zennevallei een coalitie op de been wil brengen die de onderwijswereld, de bedrijven en de overheid verenigt, krijgt het maatwerkbedrijf de schijnwerpers op zich.

“Die coalitie is nodig omdat de Zennevallei kampt met vele uitdagingen die zich op het snijvlak van de onderwijs- en bedrijfswereld bevinden. Van de nood om meer mensen te activeren over duaal leren tot en met het lage aantal jongeren dat voor een STEM-opleiding kiest. Enkel door samen te werken kunnen we het verschil maken” zegt Marc Dedobbeleer, voorzitter van vzw AMAB. “Dat onze site in Halle leeg komt te staan en we op zoek zijn naar een nieuwe invulling, biedt een uitgelezen kans om de daad bij het woord te voegen.”

AMAB zal zijn werkvloer in zijn vestigingen (Huizingen, Asse en Zaventem) ter beschikking stellen van bedrijven die langdurig zieke werknemers onder professionele begeleiding willen helpen re-integreren. Colruyt Group zal daarbij partnership opnemen. Maar daar blijft het niet bij. AMAB gaat ook nauwer samenwerken met de VUB en de scholen van de Zennevallei. De universiteit zal samen met hen op de AMAB-site een STEM-steunpunt inrichten. Zo worden jongeren aangemoedigd om te kiezen voor een studierichting in de wetenschappen, technologie, bouwkunde of wiskunde.

“Met de inrichting van een STEM-Steunpunt benadrukken we onze ambitie om in de Vlaamse Rand een proeftuin uit te bouwen voor onder meer mechanica, elektronica en fotonica”, vertelt Hugo Thienpont, vicerector Innovatie en Valorisatie aan de VUB. “Door bedrijven uit de regio de kans te geven om de nieuwste machines en andere toepassingen te testen en zo innovatieve oplossingen te ontwikkelen, willen we de toekomst van de Zennevallei mee vormgeven.”

STEM-Steunpunt als katalysator voor innovatie in de Vlaamse Rand

“In Vlaams-Brabant wordt hard gewerkt en onze bedrijven hebben elke arbeidskracht nodig”, zegt de Vlaamse minister van Onderwijs en Vlaamse Rand Weyts. “Er zijn ook nog heel wat mensen die kunnen én willen werken, maar daarbij de juiste begeleiding nodig hebben. AMAB levert op dit gebied fantastisch werk. Dat ze nu ook een trekkende rol willen vervullen op vlak van duaal leren, STEM en innovatie in de Zennevallei, kan ik enkel toejuichen.”

“Maatwerkbedrijf AMAB biedt kansen aan iedereen die buiten het reguliere arbeidsproces valt. Of het nu gaat om langdurig zieken die opnieuw aan de slag gaan, of mensen met een beperking, werk kan helpen om zelfstandigheid en eigenwaarde te herwinnen. Bovendien zal dit partnerschap investeren en innoveren in de toekomst van onze jongeren en de regio”, zegt de Vlaamse minister van Werk en Sociaal Economie Brouns.

"De samenwerking tussen bedrijven, de universitaire wereld en middenveldpartners zoals AMAB vormt de sleutel tot de versterking van ons onderwijs en de toekomst van onze jongeren.” benadrukt Jan Spooren, provinciegouverneur van Vlaams-Brabant. “Zo geven we hen niet alleen de kans om hun persoonlijke ontwikkeling te verrijken, maar bereiden we hen ook voor op een bloeiende carrière.”

“De stad Halle is blij met de samenwerking tussen AMAB en de Vrije Universiteit Brussel (VUB)”, zegt burgemeester Marc Snoeck. “Dit project past goed bij onze plannen om technologische vernieuwing en onderwijs in onze stad te versterken. Zo creëren we niet alleen mogelijkheden voor onze scholen, maar scheppen we ook kansen voor de stadsdiensten en de Halse economie. Daarnaast betekent dit ook meer opleidings- en werkmogelijkheden voor onze inwoners.”

"Als groot Belgisch bedrijf zijn we met Colruyt Group sterk verankerd in de ruime regio van Halle, waar we al jarenlang samenwerken met diverse lokale partners, waaronder maatwerkbedrijven en scholen. We zijn dan ook verheugd over dit waardevolle initiatief dat meerdere partijen samenbrengt om de regio te versterken. Daarnaast erkennen we het belang van het versterken van STE(A)M-onderwijs, gezien de vele knelpuntvacatures die we willen invullen. Zo ondersteunen we meer dan 300 leerlingen in hun duaal leertraject, werken we samen met tientallen scholen en maken we jongeren warm voor techniek en technologie", aldus HR directeur Liesbeth Sabbe.

"Het is door technologische kennis dat AMAB meerwaarde wilt creëren voor kwalitatief werk voor mensen die niet klaar zijn voor (re-integratie) in regulier werk en slaan het Pajottenland en de Zennevallei de handen in elkaar”, besluit Dedobbeleer.