Bouw windturbine aan Barry Callebaut gaat van start

De Vlaamse regering keurde in eind 2022 de vergunning goed voor de bouw van een windturbine op de site van Barry Callebaut. In oktober gaat Luminus van start met de voorbereidende funderingswerken. Vanaf november wordt de windturbine opgericht. “De stad Halle investeert mee in deze windmolen”, zegt schepen van Duurzaamheid Marijke Ceunen. “Zo genieten alle Hallenaren mee van de opbrengsten van hernieuwbare energie. Voor de stad is dit een belangrijke stap in de overgang naar een duurzame energieproductie in Halle.”

Met een symbolische bijdrage van 25 euro geniet Halle jaarlijks mee van de opbrengst van de turbine. “Voor die kleine investering krijgt de stad heel wat terug”, zegt Ceunen. “Jaarlijks levert dit Halle een geschat dividend van ongeveer 39.000 euro op tijdens de hele looptijd van het project. Dit budget kan gebruikt worden voor de uitvoering van het klimaatplan van de stad.”

Maar oppositiepartij stelt zich vragen bij de constructie. “De stad draagt misschien maar 25 euro per jaar bij, maar staat wel borg voor een lening van 3,4 miljoen euro”, zei N-VA-gemeenteraadslid Sven Pletinckx vorig jaar. “De stad schermt met winsten uit de verkoop van de stroom. Iedereen weet dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Bovendien vinden we dat de stad andere prioriteiten heeft.”