Huurmarkt valt stil door gebrek aan woningen: “Zorgwekkende trend”

Nooit eerder gingen er minder nieuwe huurcontracten van start dan in het voorjaar van 2024. “Dat is helaas niet onverwacht”, klinkt het bij Kristophe Thijs van CIB. “Vastgoedkantoren melden ons sinds eind vorig jaar dat het aantal nieuwe verhuringen sterk in dalende lijn gaat. De cijfers bevestigen die trend. Toch blijft de vraag zeer hoog. Maar er zijn minder nieuwe investeringen en dus te weinig aanbod, oudere huurpanden worden verkocht en huidige huurders schuiven minder makkelijk door naar de koopmarkt. Daardoor loopt het aantal transacties fors terug.”

De stijgende rente doet investeerders naar andere oorden lonken. Nieuwbouw- en renovatieprojecten verdwijnen in de koelkast, ook door de hoge kosten van bouwmaterialen. Ook de vergunningsproblematiek en fiscale beslissingen spelen leiden volgens CIB tot de ‘moeilijke cocktail’ die we vandaag zien. “Minder investeringen en dus minder nieuwe verhuringen”, zegt Thijs. “Dat is zorgwekkend, omdat de kloof tussen vraag en aanbod verder toeneemt. De overheid moet maatregelen nemen om de investeringen op peil te houden, zoals via een gerichte verlaging van de registratierechten bij investeringen in huurpanden en de herinvoering van verlaagde BTW voor afbraak en heropbouw.”

Vlaams-Brabant blijft met voorsprong de duurste provincie om te huren. De gemiddelde huurprijs bedraagt er 1.111 euro. In de andere provincies ligt dat bedrag nog tussen 800 en 900 euro. “De prijsverschillen tussen de provincies blijven opvallend constant doorheen de tijd, alleen Vlaams-Brabant staat op eenzame hoogte. Het verschil met de rest van Vlaanderen lijkt doorheen de tijd echt uit te deinen”, besluit Thijs.