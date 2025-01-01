© Elia

Einde afbraak hoogspanningslijn Oostkerk-Buizingen: "Omwonenden bedanken"

Hoogspanningsnetbeheerder Elia is klaar met het afbreken van de bovengrondse hoogspanningslijn tussen Buizingen en Oostkerk, bij Tubeke. De verouderde hoogspanningslijn is vervangen door een nieuwe ondergrondse elektriciteitsverbinding.

De hoogspanningsverbinding tussen de Halse deelgemeente en Tubeke dateerde van 1959. Na meer dan 66 jaar was de verbinding aan het einde van de levensduur gekomen. Een ondergrondse verbinding bleek het beste alternatief. "Met de nieuwe ondergrondse elektriciteitsverbinding blijft Elia een betrouwbaar en veilig net in de regio garanderen", zegt Karl Vanderheeren, projectleider bij Elia.

De nieuwe ondergrondse verbinding was operationeel in oktober 2024. Dan konden de afbraakwerken beginnen. Eerst waren de 10 masten op Waals grondgebied aan de beurt. In januari 2025 is de werf opgeschoven naar het Vlaamse gedeelte, tot nu. "Vanuit Elia proberen we altijd zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving", zegt Vanderheeren. "Ook al ging het hier om de afbraak van de lijn, waren de werken ingrijpend en willen we dan ook alle omwonenden bedanken voor hun geduld en begrip tijdens de afgelopen maanden."

