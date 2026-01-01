UNIZO Wolvertem-Meise organiseert Valentijnswandeling: "Van speels en ontroerend tot verrassend diepgaand"

Unizo Wolvertem-Meise organiseert een Valentijnswandeling

UNIZO Wolvertem-Meise organiseert een poëtische Valentijnswandeling langs handelaars en ondernemers in Wolvertem, Meise en Eversem. Lokale handelaars versieren hun etalages met originele gedichten, geschreven door kinderen, tieners en volwassenen uit de regio.

UNIZO Wolvertem-Meise slaat de handen in elkaar met lokale handelaars om tijdens de Valentijnsperiode een wandeling te organiseren. De wandeling loopt langs verschillende handelaars en ondernemers in Meise, Wolvertem en Eversem.

Wie de wandeling volgt zal zich onderweg kunnen vergapen aan poëtische etalages. De gedichten worden aangeleverd door lokale dichters en aspirant-dichters, onder andere uit Basisschool de Leertuin en basisschool Klimop. "De gedichten zijn stuk voor stuk uniek, oprecht - van speels en ontroerend tot verrassend diepgaand", klinkt het bij UNIZO. "Ze nodigen uit om even te vertragen, te lezen en te genieten."

