Werknemers van Audi Brussels nog niet aan het werk: “Toekomstperspectief is weggevallen”

“De mensen zitten met veel vragen die onbeantwoord blijven en de sfeer is gelaten. Het management is begonnen met de mensen in te lichten over de fase waarin we ons bevinden, de wet-Renault fase 1. Ze hebben dat toegelicht. Daarna is er gevraagd om het werk te hervatten, terug te keren naar de ateliers, maar dat is categoriek geweigerd”, zegt Franky De Schrijver van de socialistische vakbond.

De werknemers krijgen steun van de vakbonden. Volgens hen is er totaal geen toekomstperspectief voor de fabriek, waar ook heel wat mensen uit de Rand werken.

“Ik denk dat mensen tot gisteren nog een beetje hoop hadden, maar nu is het hoge woord eruit. Vanuit het VW-concern moet je niets verwachten. Ze hebben wel gezegd dat er een potentiële overnemer is, zonder een naam te noemen. Blijkbaar zou het gaan om een Chinese autoproducent die nog geen link heeft met het concern. Ook dat blijft vaag. Ik denk niet dat er een wagen van de band rolt voor er nieuws is”, aldus De Schrijver.